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Footmercato: в «Сочи» решили расстаться с Рами из-за его травм и отказа понизить зарплату

27 мая 2020, 23:51
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Защитник «Сочи» Адиль Рами отказался идти на понижение зарплаты, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, 34-летний француз не стал снижать зарплату из-за экономического кризиса на фоне пандеии коронавируса. Из-за этого клуб решил разорвать контракт с игроком. Другим фактором оказалась травматичность защитника.

Ранее сообщалось, что Рами хочет уйти из «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.

Рами перешел в «Сочи» в феврале 2020 года на правах свободного агента. Он не провел ни одного матча за команду.

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