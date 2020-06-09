Football Club de Marseille предложил «Марселю» обратить внимание на Максименко

Портал Football Club de Marseille призвал команду Андре Виллаш-Боаша обратить внимание на голкипера «Спартака» Александра Максименко. Предполагается, что он заменит Стива Манданда.

— Сегодня предлагаем присмотреться к Александру Максименко, — отмечено в издании. — Это 22-летний голкипер из московского «Спартака», который имеет за плечами 44 матча в чемпионате страны. Он пропустил всего 43 гола, меньше одного в среднем за игру, что является хорошим результатом. Есть у него и небольшой опыт в еврокубках. Он провел шесть встреч в Лиге Европы и две в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Пусть Манданда и провел фантастический сезон в «Марселе», клубу необходимо позаботиться о будущем. Так почему бы не сделать ставку на Максименко?

В текущем сезоне на счету россиянина 27 матчей, в которых он пропустил 30 голов и 7 раз сыграл на ноль. Также он отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.