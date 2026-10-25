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Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Связка Кисляк — Обляков — лучшая в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Матвей Кисляк и Иван Обляков.
Фото ФК ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, перерос ли полузащитник армейцев Матвей Кисляк уровень РПЛ.

— Вы согласны с мнением Леонида Слуцкого, который считает, что Кисляк и Обляков — лучшая пара центральных полузащитников РПЛ?

— На данный момент — да. По мне, это лучшая пара опорных полузащитников чемпионата России.

Посмотрите, как они взаимодействуют в паре! Практически идеально понимают друг друга. Здесь и сыгранность, и мобильность, и огромный объем работы. Не зря же и Карпин в сборной использует в центре эту пару. Валерий Георгиевич по достоинству оценивает их качества.

Причем дело не только в том, сколько они бегают. Важно, какие решения принимают, как быстро оценивают ситуацию, насколько качественно работают с мячом.

На данном этапе Кисляк и Обляков действительно лучшая пара в РПЛ. Поэтому их противостояние с полузащитниками «Спартака» будет одним из ключевых моментов дерби.

— Матвей Кисляк вам хорошо знаком. При вас начиналось его восхождение в ЦСКА. Нет сожаления, что летом он не уехал в «Бешикташ»? Или ему пока рано покидать РПЛ?

— Никаких сожалений у меня нет. Здесь нужно учитывать не только интересы самого Матвея, но и интересы ЦСКА. Насколько клуб готов его отпустить? Мы прекрасно понимаем, что равноценной замены Кисляку сейчас нет.

Вспомните один из матчей, когда Матвей получил травму и его пришлось заменить. Игра ЦСКА сразу изменилась, команда потеряла в качестве.

Его роль на поле очень существенная. Поэтому для армейцев уход Кисляка сейчас станет огромной потерей.

К продаже должны быть готовы обе стороны. ЦСКА должен понимать, кем заменить Матвея, а покупатель — предложить деньги, которые устроят клуб. Все остальное — вопрос переговоров. Если Кисляк пока никуда не уехал, значит, его время еще не пришло.

— А вам не кажется, что Матвей уже перерос уровень РПЛ?

— А что значит «перерос»? Он хорошо выглядит, становится одним из лидеров чемпионата России. Но почему обязательно нужно куда-то спешить? Если Матвей продолжит выступать на таком же уровне до лета, ничего страшного точно не произойдет. Наоборот, еще больше окрепнет, наберется опыта. И получит достойное предложение из-за рубежа, — сказал Фоменко «СЭ».

В этом сезоне 21-летний Кисляк провел 14 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Владислав Тороп и&nbsp;Олег Фоменко.«Поставил бы Торопа, а не Бориско. Связка Кисляк — Обляков — лучшая в РПЛ». Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о дерби со «Спартаком»

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Иван Обляков
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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