Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Связка Кисляк — Обляков — лучшая в РПЛ»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, перерос ли полузащитник армейцев Матвей Кисляк уровень РПЛ.

— Вы согласны с мнением Леонида Слуцкого, который считает, что Кисляк и Обляков — лучшая пара центральных полузащитников РПЛ?

— На данный момент — да. По мне, это лучшая пара опорных полузащитников чемпионата России.

Посмотрите, как они взаимодействуют в паре! Практически идеально понимают друг друга. Здесь и сыгранность, и мобильность, и огромный объем работы. Не зря же и Карпин в сборной использует в центре эту пару. Валерий Георгиевич по достоинству оценивает их качества.

Причем дело не только в том, сколько они бегают. Важно, какие решения принимают, как быстро оценивают ситуацию, насколько качественно работают с мячом.

На данном этапе Кисляк и Обляков действительно лучшая пара в РПЛ. Поэтому их противостояние с полузащитниками «Спартака» будет одним из ключевых моментов дерби.

— Матвей Кисляк вам хорошо знаком. При вас начиналось его восхождение в ЦСКА. Нет сожаления, что летом он не уехал в «Бешикташ»? Или ему пока рано покидать РПЛ?

— Никаких сожалений у меня нет. Здесь нужно учитывать не только интересы самого Матвея, но и интересы ЦСКА. Насколько клуб готов его отпустить? Мы прекрасно понимаем, что равноценной замены Кисляку сейчас нет.

Вспомните один из матчей, когда Матвей получил травму и его пришлось заменить. Игра ЦСКА сразу изменилась, команда потеряла в качестве.

Его роль на поле очень существенная. Поэтому для армейцев уход Кисляка сейчас станет огромной потерей.

К продаже должны быть готовы обе стороны. ЦСКА должен понимать, кем заменить Матвея, а покупатель — предложить деньги, которые устроят клуб. Все остальное — вопрос переговоров. Если Кисляк пока никуда не уехал, значит, его время еще не пришло.

— А вам не кажется, что Матвей уже перерос уровень РПЛ?

— А что значит «перерос»? Он хорошо выглядит, становится одним из лидеров чемпионата России. Но почему обязательно нужно куда-то спешить? Если Матвей продолжит выступать на таком же уровне до лета, ничего страшного точно не произойдет. Наоборот, еще больше окрепнет, наберется опыта. И получит достойное предложение из-за рубежа, — сказал Фоменко «СЭ».

В этом сезоне 21-летний Кисляк провел 14 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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