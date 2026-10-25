Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Связка Кисляк — Обляков — лучшая в РПЛ»
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, перерос ли полузащитник армейцев Матвей Кисляк уровень РПЛ.
— Вы согласны с мнением Леонида Слуцкого, который считает, что Кисляк и Обляков — лучшая пара центральных полузащитников РПЛ?
— На данный момент — да. По мне, это лучшая пара опорных полузащитников чемпионата России.
Посмотрите, как они взаимодействуют в паре! Практически идеально понимают друг друга. Здесь и сыгранность, и мобильность, и огромный объем работы. Не зря же и Карпин в сборной использует в центре эту пару. Валерий Георгиевич по достоинству оценивает их качества.
Причем дело не только в том, сколько они бегают. Важно, какие решения принимают, как быстро оценивают ситуацию, насколько качественно работают с мячом.
На данном этапе Кисляк и Обляков действительно лучшая пара в РПЛ. Поэтому их противостояние с полузащитниками «Спартака» будет одним из ключевых моментов дерби.
— Матвей Кисляк вам хорошо знаком. При вас начиналось его восхождение в ЦСКА. Нет сожаления, что летом он не уехал в «Бешикташ»? Или ему пока рано покидать РПЛ?
— Никаких сожалений у меня нет. Здесь нужно учитывать не только интересы самого Матвея, но и интересы ЦСКА. Насколько клуб готов его отпустить? Мы прекрасно понимаем, что равноценной замены Кисляку сейчас нет.
Вспомните один из матчей, когда Матвей получил травму и его пришлось заменить. Игра ЦСКА сразу изменилась, команда потеряла в качестве.
Его роль на поле очень существенная. Поэтому для армейцев уход Кисляка сейчас станет огромной потерей.
К продаже должны быть готовы обе стороны. ЦСКА должен понимать, кем заменить Матвея, а покупатель — предложить деньги, которые устроят клуб. Все остальное — вопрос переговоров. Если Кисляк пока никуда не уехал, значит, его время еще не пришло.
— А вам не кажется, что Матвей уже перерос уровень РПЛ?
— А что значит «перерос»? Он хорошо выглядит, становится одним из лидеров чемпионата России. Но почему обязательно нужно куда-то спешить? Если Матвей продолжит выступать на таком же уровне до лета, ничего страшного точно не произойдет. Наоборот, еще больше окрепнет, наберется опыта. И получит достойное предложение из-за рубежа, — сказал Фоменко «СЭ».
В этом сезоне 21-летний Кисляк провел 14 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
ЦСКА в 12-м туре РПЛ сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 25 октября. Начало — в 16.00 по московскому времени.
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|+/-
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1
|Динамо
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|19-12
|25
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2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
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3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
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4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
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5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
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9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
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10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
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11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
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15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|9
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1