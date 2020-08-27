Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:0).

Ранее стало известно, что «Динамо» обжалует удаление Скопинцева.

— Мы грамотно перестраивались, шли в прессинг, — приводит слова Скопинцева официальный сайт клуба. — Они не знали, что делать. Мы перекрывали и центр, и фланги. Высоко встречали крайних защитников «Зенита». Доминировали над лучшей командой России в последние годы. Это дорогого стоит. Важно этот настрой сохранить. Каждый из нас чувствовал, что мы сильны индивидуально и командно, что гораздо важнее. Заслуженная победа. Ребята все красавцы!

— Вы провели очень яркий матч, но, к сожалению, не смогли доиграть его до конца. Какие сейчас эмоции?

— Что касается моего удаления, в игре ты полностью заряжен, хочешь всего себя отдать на поле. Вообще-то я не грубый игрок. Не знаю, как так получилось. Хотел сыграть в мяч — попал в низ ноги, еле задел игрока «Зенита». Не знаю, как смотрелся этот эпизод по телевизионной картинке. Ригони вскочил и сразу сказал: No problem, my friend! Сразу побежал. Я подумал, неужели в такой игре за такой фол будут удалять? Надеюсь, обратят внимание, что я не грубый игрок, сразу извинился. Фола на красную карточку, считаю, не было.