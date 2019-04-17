Финальная фраза с их стороны – "Китаец, уезжай домой". Гайсин на суде – о конфликте Пака с компанией Кокорина и Мамаева

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о том, что было после того, как компания нанесла повреждения ему и его знакомому, чиновнику Минпромторга Денису Паку.

Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

– Пак, насколько я понимаю, в этот момент уже молчал. Финальная фраза с их стороны, со стороны Кирилла (Кокорина): "Китаец, уезжай домой". Это был либо Кирилл, либо кто-то еще из компании, точно не Александр или Павел, – сообщил Гайсин во время опроса гособвинителя.

– Съемка велась кем-то?

– Когда мы пошли в соседний зал, кто-то достал телефон, и у него пытались его забрать. Не знаю, успел он снять что-то или нет.

– В момент всего конфликта указанные лица выражались?

– Дословно я уже не вспомню.

– Такие фразы как "убью", "порву"?

– Фраза "Скажи спасибо, тебе повезло" шла в контексте, что тебя, мол, здесь не убили.

– Извинялись они?

– Мне извиняться не за что было. Мне извинений никто не приносил. Паку извинений тоже никто не приносил. Что касается пожатых рук и объятий, даже вопроса такого не стояло.

– Били посуду?

– Да, девушка. Она еще и рожу строила. Она была не сильно адекватная. Била тарелки и так далее.

– Что делали после конфликта?

– После этого мы поговорили (с полицией), и они отвезли нас в РОВД. Там начали заполнять заявление.

– Какие телесные повреждения нанесены?

– Ссадина на подбородке, внутреннее повреждение губы.

– На каком наказании настаиваете?

– На усмотрение суда.

– Будете заявлять исковые требования?

– Нет, не буду. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!