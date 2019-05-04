Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился своими мыслями перед гостевым матчем с 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". ​Встреча состоится сегодня, 4 мая. Начало – в 16.30 по московскому времени.

– Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги, – написал Семак в своем Инстаграме.

"Зенит" может выиграть чемпионат уже в этом туре. Это случится, если сине-бело-голубые обыграют "Ахмат", а "Локомотив" потеряет очки в матче с "Арсеналом". Если "Зенит" сыграет с грозненцами вничью, то для досрочного чемпионства необходима победа "Арсенала" над железнодорожниками.