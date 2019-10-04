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Филипп вместе с «Динамо» прибыл в Оренбург

21:13
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«Динамо» прибыло в Оренбург на матч 12-го тура российской премьер-лиги. В составе команды приехал новичое клуба Максимилиан Филипп.

Всего на матч с «Оренбургом» отправился 21 футболист: Шунин, Лещук, Шепляков, Паршивлюк, Панченко, Шейдаев, Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Каборе, Хильемарк, Шиманьски, Шунич, Евгеньев, Грулев, Нойштедтер, Ордец, Филипп, Игбун.

Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет 5 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оренбург — Динамо

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