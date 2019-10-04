Филипп вместе с «Динамо» прибыл в Оренбург

«Динамо» прибыло в Оренбург на матч 12-го тура российской премьер-лиги. В составе команды приехал новичое клуба Максимилиан Филипп.

Всего на матч с «Оренбургом» отправился 21 футболист: Шунин, Лещук, Шепляков, Паршивлюк, Панченко, Шейдаев, Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Каборе, Хильемарк, Шиманьски, Шунич, Евгеньев, Грулев, Нойштедтер, Ордец, Филипп, Игбун.

Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет 5 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

?#Динамо прибыло в Оренбург в составе делегации из 2??1?? футболиста: Шунин, Лещук, Шепляков (вратари), Паршивлюк, Панченко, Шейдаев, Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Каборе, Хильемарк, Шиманьски, Шунич, Евгеньев, Грулёв, Нойштедтер, Ордец, Филипп, ?Игбун?? pic.twitter.com/YAK4kir3LM — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 октября 2019 г.

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