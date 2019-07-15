Филип Уремович: "Система Бердыева в прошлом году не сработала. В этот раз мы играли против "Локо" лучше"

Защитник "Рубина" Филип Уремович после матча первого тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1) назвал основные различи в тренерских подходах Курбана Бердыева и Романа Шаронова.

– Была равная игра. У каждого были свои возможности. Но ничья, наверное, самый закономерный результат. Мы играли сегодня лучше, чем в прошлый раз, когда проиграли 0:4, – сказал Уремович.

– Какие отличия между Бердыевым и Шароновым?

– Предыдущий тренер играл в три центральных защитника, сейчас в защите четыре футболиста. Мы стали более атакующими. При Бердыеве у нас были хорошие системы, но они не сработали, когда мы играли тут в прошлый раз. Сегодня получилось намного лучше. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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