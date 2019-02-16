Фернанду отправился в римскую клинику для прохождения медосмотра и восстановительных процедур

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о лечении Фернанду, который пока не присоединился к команде. Он в Риме проходит связанные с восстановлением после травмы процедуры.

– Фернанду отправился в клинику "Вилла Стюарт" на плановый медицинский осмотр. Есть целый ряд процедур, которые можно провести именно в условиях специализированной клиники. На сборе нет возможности сделать те манипуляции, которые необходимы бразильцу, чтобы преодолеть последствия воспаления сухожилия, – цитирует официальный сайт "Спартака" Вартапетова. – Оно беспокоило футболиста с осени прошлого года. В ходе первых сборов Фернанду вернулся в общую группу, все было неплохо, но периодически дискомфорт в области старого повреждения все-таки возникает. Чтобы не усугублять ситуацию, мы решили провести еще одно детальное обследование и ряд процедур.