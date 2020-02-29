Фернандес подпортил юбилей Парфенова

Гостевой матч против ЦСКА (1:1) стал для Дмитрия Парфенова 50-м в качестве главного тренера «Урала» в высшем дивизионе.

Больше игр во главе уральской команды провели только два специалиста — предшественник украинца Александр Тарханов и Виктор Шишкин, работавший в Екатеринбурге в начале 1990-х.

Тренеры «Урала» в высшем дивизионе чемпионата России:

Тренер Сезоны И В Н П О Александр Тарханов 2014-2015, 2016-2018 90 30 19 41 109 Виктор Шишкин 1992-1994 68 28 15 25 99 Дмитрий Парфенов 2018-н.в. 50 16 15 19 63 Владимир Калашников 1994-1995 38 13 6 19 45 Вадим Скрипченко 2015-2016 35 11 9 15 42 Виталий Шевченко 1996 25 7 6 12 27 Николай Агафонов 1992 18 8 3 7 27 Олег Василенко 2013/14 14 2 5 7 11 Валерий Войтенко 1996 9 1 3 5 6 Виктор Гончаренко 2015/16 6 1 2 3 5 Павел Гусев 2013/14 3 0 1 2 1 Юрий Матвеев 2015/16, 2 0 2 0 2

Защитник армейцев Мариу Фернандес в добавленное время спас для своей команды ничью и испортил Парфенову юбилей. Тем не менее для 45-летнего специалиста этот результат оказался историческим. После пяти поражений с общим счетом 1:16 Парфенов наконец сумел набрать очки в противостоянии с ЦСКА.

Матчи команд Дмитрия Парфенова против ЦСКА:

Дата Турнир Команда Город Счет 09.08.2017 Чемпионат России Тосно Санкт-Петербург 1:2 01.12.2017 Чемпионат России Тосно Москва 0:6 01.09.2018 Чемпионат России Урал Москва 0:4 16.03.2019 Чемпионат России Урал Екатеринбург 0:1 29.09.2019 Чемпионат России Урал Екатеринбург 0:3 29.02.2020 Чемпионат России Урал Москва 1:1

Итого: +0=1-5, мячи 2-17.

Еще одну неприятную для уральцев серию прервал Эрик Бикфалви, открывший счет на «ВЭБ Арене». С октября 2015 года «шмели» не могли забить армейцам на протяжении 821 минуты. За это время ЦСКА одержал семь сухих побед при одной нулевой ничьей.

10 последних матчей «Урала» против ЦСКА: