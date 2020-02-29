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Фернандес подпортил юбилей Парфенова

18:40
Мариу Фернандес. Фото ПФК ЦСКА
Мариу Фернандес. Фото ПФК ЦСКА
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Гостевой матч против ЦСКА (1:1) стал для Дмитрия Парфенова 50-м в качестве главного тренера «Урала» в высшем дивизионе.

Больше игр во главе уральской команды провели только два специалиста — предшественник украинца Александр Тарханов и Виктор Шишкин, работавший в Екатеринбурге в начале 1990-х.

Тренеры «Урала» в высшем дивизионе чемпионата России:

Тренер

Сезоны

И

В

Н

П

О

Александр Тарханов

2014-2015, 2016-2018

90

30

19

41

109

Виктор Шишкин

1992-1994

68

28

15

25

99

Дмитрий Парфенов

2018-н.в.

50

16

15

19

63

Владимир Калашников

1994-1995

38

13

6

19

45

Вадим Скрипченко

2015-2016

35

11

9

15

42

Виталий Шевченко

1996

25

7

6

12

27

Николай Агафонов

1992

18

8

3

7

27

Олег Василенко

2013/14

14

2

5

7

11

Валерий Войтенко

1996

9

1

3

5

6

Виктор Гончаренко

2015/16

6

1

2

3

5

Павел Гусев

2013/14

3

0

1

2

1

Юрий Матвеев

2015/16,

2

0

2

0

2

Защитник армейцев Мариу Фернандес в добавленное время спас для своей команды ничью и испортил Парфенову юбилей. Тем не менее для 45-летнего специалиста этот результат оказался историческим. После пяти поражений с общим счетом 1:16 Парфенов наконец сумел набрать очки в противостоянии с ЦСКА.

Матчи команд Дмитрия Парфенова против ЦСКА:

Дата

Турнир

Команда

Город

Счет

09.08.2017

Чемпионат России

Тосно

Санкт-Петербург

1:2

01.12.2017

Чемпионат России

Тосно

Москва

0:6

01.09.2018

Чемпионат России

Урал

Москва

0:4

16.03.2019

Чемпионат России

Урал

Екатеринбург

0:1

29.09.2019

Чемпионат России

Урал

Екатеринбург

0:3

29.02.2020

Чемпионат России

Урал

Москва

1:1

Итого: +0=1-5, мячи 2-17.

Еще одну неприятную для уральцев серию прервал Эрик Бикфалви, открывший счет на «ВЭБ Арене». С октября 2015 года «шмели» не могли забить армейцам на протяжении 821 минуты. За это время ЦСКА одержал семь сухих побед при одной нулевой ничьей.

10 последних матчей «Урала» против ЦСКА:

Дата

Город

Тренер «Урала»

Тренер ЦСКА

Счет

17.10.2015

Химки

Вадим Скрипченко

Леонид Слуцкий

2:3

28.04.2016

Екатеринбург

Вадим Скрипченко

Леонид Слуцкий

0:3

13.08.2016

Екатеринбург

Вадим Скрипченко

Леонид Слуцкий

0:1

03.12.2016

Москва

Александр Тарханов

Леонид Слуцкий

0:4

19.08.2017

Екатеринбург

Александр Тарханов

Виктор Гончаренко

0:0

03.03.2018

Москва

Александр Тарханов

Виктор Гончаренко

0:1

01.09.2018

Москва

Дмитрий Парфенов

Виктор Гончаренко

0:4

16.03.2019

Екатеринбург

Дмитрий Парфенов

Виктор Гончаренко

0:1

29.09.2019

Екатеринбург

Дмитрий Парфенов

Виктор Гончаренко

0:3

01.03.2020

Москва

Дмитрий Парфенов

Виктор Гончаренко

1:1
ЦСКА — Урал

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