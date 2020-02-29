Фернандес подпортил юбилей Парфенова
Гостевой матч против ЦСКА (1:1) стал для Дмитрия Парфенова 50-м в качестве главного тренера «Урала» в высшем дивизионе.
Больше игр во главе уральской команды провели только два специалиста — предшественник украинца Александр Тарханов и Виктор Шишкин, работавший в Екатеринбурге в начале 1990-х.
Тренеры «Урала» в высшем дивизионе чемпионата России:
|
Тренер
|
Сезоны
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
Александр Тарханов
|
2014-2015, 2016-2018
|
90
|
30
|
19
|
41
|
109
|
Виктор Шишкин
|
1992-1994
|
68
|
28
|
15
|
25
|
99
|
Дмитрий Парфенов
|
2018-н.в.
|
50
|
16
|
15
|
19
|
63
|
Владимир Калашников
|
1994-1995
|
38
|
13
|
6
|
19
|
45
|
Вадим Скрипченко
|
2015-2016
|
35
|
11
|
9
|
15
|
42
|
Виталий Шевченко
|
1996
|
25
|
7
|
6
|
12
|
27
|
Николай Агафонов
|
1992
|
18
|
8
|
3
|
7
|
27
|
Олег Василенко
|
2013/14
|
14
|
2
|
5
|
7
|
11
|
Валерий Войтенко
|
1996
|
9
|
1
|
3
|
5
|
6
|
Виктор Гончаренко
|
2015/16
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5
|
Павел Гусев
|
2013/14
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
Юрий Матвеев
|
2015/16,
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
Защитник армейцев Мариу Фернандес в добавленное время спас для своей команды ничью и испортил Парфенову юбилей. Тем не менее для 45-летнего специалиста этот результат оказался историческим. После пяти поражений с общим счетом 1:16 Парфенов наконец сумел набрать очки в противостоянии с ЦСКА.
Матчи команд Дмитрия Парфенова против ЦСКА:
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Город
|
Счет
|
09.08.2017
|
Чемпионат России
|
Тосно
|
Санкт-Петербург
|
1:2
|
01.12.2017
|
Чемпионат России
|
Тосно
|
Москва
|
0:6
|
01.09.2018
|
Чемпионат России
|
Урал
|
Москва
|
0:4
|
16.03.2019
|
Чемпионат России
|
Урал
|
Екатеринбург
|
0:1
|
29.09.2019
|
Чемпионат России
|
Урал
|
Екатеринбург
|
0:3
|
29.02.2020
|
Чемпионат России
|
Урал
|
Москва
|
1:1
Итого: +0=1-5, мячи 2-17.
Еще одну неприятную для уральцев серию прервал Эрик Бикфалви, открывший счет на «ВЭБ Арене». С октября 2015 года «шмели» не могли забить армейцам на протяжении 821 минуты. За это время ЦСКА одержал семь сухих побед при одной нулевой ничьей.
10 последних матчей «Урала» против ЦСКА:
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Урала»
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
17.10.2015
|
Химки
|
Вадим Скрипченко
|
Леонид Слуцкий
|
2:3
|
28.04.2016
|
Екатеринбург
|
Вадим Скрипченко
|
Леонид Слуцкий
|
0:3
|
13.08.2016
|
Екатеринбург
|
Вадим Скрипченко
|
Леонид Слуцкий
|
0:1
|
03.12.2016
|
Москва
|
Александр Тарханов
|
Леонид Слуцкий
|
0:4
|
19.08.2017
|
Екатеринбург
|
Александр Тарханов
|
Виктор Гончаренко
|
0:0
|
03.03.2018
|
Москва
|
Александр Тарханов
|
Виктор Гончаренко
|
0:1
|
01.09.2018
|
Москва
|
Дмитрий Парфенов
|
Виктор Гончаренко
|
0:4
|
16.03.2019
|
Екатеринбург
|
Дмитрий Парфенов
|
Виктор Гончаренко
|
0:1
|
29.09.2019
|
Екатеринбург
|
Дмитрий Парфенов
|
Виктор Гончаренко
|
0:3
|
01.03.2020
|
Москва
|
Дмитрий Парфенов
|
Виктор Гончаренко
|
1:1