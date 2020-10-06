Федун заявил о спланированном давлении на «Спартак» после матча с «Зенитом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на информацию о возможном превышении числа болельщиков на матче с «Зенитом» (1:1). В случае подтверждения это приведет к штрафу.

«Я не знаю, откуда это взяли, — цитирует Федуна РБК. — Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем».

Ранее в РПЛ сообщили, что органы государственной власти выразили обеспокоенность по поводу числа болельщиков, посетивших матч «Спартак» — «Зенит».

С 1 августа российским футбольным клубам, в том числе в столице, разрешили заполнять трибуны до 50 процентов, а с 26 сентября стало возможным присутствие 5 процентов болельщиков гостевой команды. Ограничения связаны с пандемией коронавируса.