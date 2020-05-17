Федун сообщил об улучшении самочувствия
19:15
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил о своем самочувствии. Ранее функционер заразился коронавирусом.
— Получше, спасибо, — приводит слова Федуна ТАСС. — Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 281 752 человек, 67 373 выздоровело, 2 631 умерло.
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