РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун сообщил об улучшении самочувствия

19:15
Леонид Федун. Фото "СЭ"
Леонид Федун. Фото "СЭ"
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил о своем самочувствии. Ранее функционер заразился коронавирусом.

— Получше, спасибо, — приводит слова Федуна ТАСС. — Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 281 752 человек, 67 373 выздоровело, 2 631 умерло.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8494463

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир