Федун назвал позором нашего футбола то, что ВАР не ввели в первой половине чемпионата

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что-то, что ВАР не ввели в первой половине чемпионата — это просто позор российского футбола. Он добавил, что клуб готов вложиться в технологию.

— Как вообще относитесь к работе арбитров на старте сезона? Кажется, столько скандалов ранее еще не бывало...

— Все говорит о том, что нужен ВАР. Однако как работает эта система в АПЛ? Был один смешной момент, когда «Ливерпуль» забил гол, а его не засчитали, потому что офсайд составил буквально один сантиметр. Все очень четко видно на экране.

А теперь момент падения Миранчука в борьбе с Рыковым в матче «Динамо» — «Локомотив». Арбитр назначил пенальти. Судя по повтору, который нам показали, пенальти там не было. А ВАР решил по-другому. Поэтому у меня и возникает просьба к арбитрам. Показывайте эпизод на экране несколько раз, чтобы всем все стало очевидно. У меня есть друзья, которые болеют за «Динамо», — они сказали, что кто-то повлиял на это решение ВАР. Мол, закулисные игры...

Рыков (защитник бело-голубых. — Прим. «СЭ») тоже однозначно считает, что пенальти не было. Если ВАР внедрят — а это произойдет, — то должно быть очень жесткое требование, что все спорные эпизоды должны показываться по телевидению — также, как показывают для ВАР, как это делают в Великобритании. На мой взгляд, это требование должно быть внесено в регламент и являться обязательным. Его могут не показывать на экранах стадиона, но по телевизору — надо. Элементы субъективности, на мой взгляд, сильно сузятся. Хотя судейство всегда будет вызывать вопросы. То, что ВАР не ввели в первой половине чемпионата — это просто позор нашего футбола.

— Как вы относитесь к личности Александра Егорова?

— Я его уважаю, по крайней мере за мужество. Он сидит на мешке с иголками. Любой, кто занимает должность руководителя Департамента судейства — человек с определенными элементами социального мазохизма (смеется). Ему не позавидуешь. Понятно, что все ошибки арбитров начинают переваливаться на него. Но где тут предвзятость, а где объективность, может решить только ВАР. Поэтому просьба к нему одна — давайте быстро введем ВАР. Если нужны еще деньги, то мы добавим.

И второе — ВАР обязательно должен быть публичным. Если ВАР станет закулисным, как это произошло в матче «Локомотив» — «Динамо», то смысла в видеосистеме — ноль.

— Вы сказали: «Давайте добавим денег». То есть «Спартак» готов вложиться в ВАР?

— Да, как и все. То же самое говорил и Галицкий (владелец «Краснодара». — Прим. «СЭ»).

— Но не у всех региональных клубов такая позиция.

— У нас практически все к этому готово. Можно делать ВАР прямо на нашем стадионе. Кстати, он там и был во время чемпионата мира. И прекрасно работал. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь