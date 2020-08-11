Федун ответил на вопрос, доволен ли он работой Тедеско

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, доволен ли он работой главного тренера команды Доменико Тедеско. Красно-белые в 1-м туре Тинькофф РПЛ сыграли вничью с «Сочи» (2:2). Сегодня в соцсетях появилась информация, что Тедеско может покинуть свой пост уже в этом году.

— Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера, — приводит ТАСС слова Федуна. — Что является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола.

34-летний немец возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в прошлом сезоне РПЛ, проиграла «Зениту» в Кубке и не попала в еврокубки.