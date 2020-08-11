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Федун ответил на вопрос, доволен ли он работой Тедеско

21:13
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, доволен ли он работой главного тренера команды Доменико Тедеско. Красно-белые в 1-м туре Тинькофф РПЛ сыграли вничью с «Сочи» (2:2). Сегодня в соцсетях появилась информация, что Тедеско может покинуть свой пост уже в этом году.

— Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера, — приводит ТАСС слова Федуна. — Что является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола.

34-летний немец возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в прошлом сезоне РПЛ, проиграла «Зениту» в Кубке и не попала в еврокубки.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9177357

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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