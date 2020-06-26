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Федун написал письмо в МВД о фанатах, а «Ливерпуль» — чемпион. Live c Короткиным, Зеленовым и Юриной — в 15.00

14:40
Live c Короткиным, Зеленовым и Юриной — в 15.00. Фото "СЭ"
Live c Короткиным, Зеленовым и Юриной — в 15.00. Фото "СЭ"

Сегодня в 15.00 на YouTube-канале «СЭ» — футбольный эфир с Вячеславом Короткиным, Дмитрием Зеленовым и Натальей Юриной. Главные темы:

— Письмо Леонида Федуна в МВД о фанатах «Спартака»;

— Анонс 24-го тура РПЛ;

— Как будут играть команды с зараженными;

— Будущее Гончаренко в ЦСКА;

— «Ливерпуль» — чемпион Англии.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи




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