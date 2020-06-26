Сегодня в 15.00 на YouTube-канале «СЭ» — футбольный эфир с Вячеславом Короткиным, Дмитрием Зеленовым и Натальей Юриной. Главные темы:

— Письмо Леонида Федуна в МВД о фанатах «Спартака»;

— Анонс 24-го тура РПЛ;

— Как будут играть команды с зараженными;

— Будущее Гончаренко в ЦСКА;

— «Ливерпуль» — чемпион Англии.