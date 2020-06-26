Федун написал письмо в МВД о фанатах, а «Ливерпуль» — чемпион. Live c Короткиным, Зеленовым и Юриной — в 15.00
14:40
Сегодня в 15.00 на YouTube-канале «СЭ» — футбольный эфир с Вячеславом Короткиным, Дмитрием Зеленовым и Натальей Юриной. Главные темы:
— Письмо Леонида Федуна в МВД о фанатах «Спартака»;
— Анонс 24-го тура РПЛ;
— Как будут играть команды с зараженными;
— Будущее Гончаренко в ЦСКА;
— «Ливерпуль» — чемпион Англии.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
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