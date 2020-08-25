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Федотов признался, что «Сочи» тяжело заменить Кокорина

03:48
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Уход из «Сочи» форварда Александра Кокорина поставил перед командой проблему его замены, заявил главный тренер Владимир Федотов. Ранее футболист перешел в «Спартак».

«Много было арендованных в коллективе, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — В связи с этим мы потеряли Саню Кокорина и Андрея Мостового. Здесь и возникает в этом сложность. Сложно их заменить. Есть большие сложности с комплектацией».

В текущем сезоне 29-летний Александр Кокорин из-за проблем со здоровьем пока ни разу не сыграл за «Спартак».

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