Федотов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ахмата"

На 11-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" арбитр Игорь Федотов серьезно ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судья не увидел фол со стороны игрока гостей, который сфолил на Леандро Паредесе, наступив ему на голеностоп.
Нарушение правил произошло в пределах штрафной площади. Интересно, подсказывал ли что-то в этот момент Федотову его второй ассистент Сергей Суховерхов, или же арбитр принял решение самостоятельно (Александр БОБРОВ)
Andrey6201
В общем, Федотик, забыл надеть памперс или бронежилет, налажал в обе стороны на пожизненную дисквалификацию. Посмотрим теперь, как так в коллегии судей отреагируют. Мой диагноз - убогие даже не заметят лажи
22:32 13 августа
ErnstRadir
valera074 ,ИМХО,вот в том моменте скорее боковой виноват,он то 100% должен был видеть
22:15 13 августа
valera074
А как Федотов отвертится от фотки с "рукой" Лунёва ?!!
22:07 13 августа
Александр Ккк
Не зависимо от того, удалили или не удалили БЫ игрока гостей, Зенит не мог проиграть сегодня. Что же касается Ахмата, то мне не понятна ситуация. Если команду переименовали и заявили, что с таким именем команда не имеет права проигрывать... ну, вы понимаете... )))
22:05 13 августа
Slim Taller
Пенальти и жёлтая горцу.
22:04 13 августа
pushgun
От такой фотки не отвертеться. Пеналь 100%.
22:02 13 августа