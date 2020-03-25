Федотов назвал несерьезными разговоры о неспортивном характере матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что команда не обращает внимания на критику. По его мнению, все разговоры о неспортивном характере матча с «Оренбургом» являются голословными.

— Многие восхищаются «Сочи» этой весной. Но есть и те, кто заподозрил неспортивный характер встречи с «Оренбургом»...

— (Смеется) Даже не хочется это обсуждать и читать таких критиков. Негативных откликов всегда хватает. Но мы не обращаем на это внимания. Могут писать все что угодно. Но вы спросите любого игрока и в «Оренбурге», и в «Сочи». Знаю, что президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас — чуть ли не самый принципиальный матч.

Если захотеть, можно в принципе ко всему придраться. Написать, например, про «Урал», который проиграл «Зениту» — 1:7... Или из-за автогола в нашей игре с «Оренбургом» выдумывать какую-то подоплеку. Это просто несерьезно! Сразу кричать, что кто-то не упирался и это договорной матч... Как так можно? Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, идите и докажите. А голословно утверждать... На мой взгляд, за свои слова надо отвечать! (Виталий Айрапетов)

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