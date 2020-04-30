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«Федотов изначально был временной фигурой. Вместо Старкова хотели Черчесова»

12:15
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко рассказал о том, кто решил пригласить в клуб Станислава Черчесова на должность главного тренера.

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— Идея поставить вместо Старкова Черчесова принадлежит Смоленцеву, расправившему крылья после насильственного свержения Первака. Кандидатура Федотова в штабе заговорщиков изначально была временной и переходной. Потом на совещании Федун похвалит меня за попытку сыграть на опережение. Позже, тет-а-тет, спросит, что я думаю о кандидатуре Черчесова, от чего меня просто бросило в дрожь. Какие-то пазлы стали складываться. Люди кончились, опять пошли интриги. Так закончилась первая волна спартаковской оттепели. Григорьич — это боль душевная. Второй отец. После смерти мы встречались с его близкими. Жена Любовь Константиновна и сын Гриша сказали: «Он тебя любил». Ответил: «Я его тоже». Поплакали, помянули. Вот и все. А люди, замешанные в его травле, в пренебрежении человеческим в угоду собственной наживе, в уничтожении чистого футбольного разума, еще понесут за это ответственность. Пусть не в этой жизни... (Дмитрий Зеленов)

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