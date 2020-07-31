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Федор Смолов: «Уже общался с Николичем. Буду стараться по-максимуму принести пользу «Локомотиву»

15:55
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступавший во второй половине сезона-2019/20 в «Сельте» на правах аренды, рассказал о своем возвращении в Россию и общении с новым главным тренером команды, Марко Николичем.

— Следили ли в Испании за матчами «Локомотива»?

— Конечно, следил, — цитирует пресс-служба железнодорожников Смолова. — Не посмотрел только матч с «Уралом». Иногда получалось не полностью из-за графика. Перед матчем «Сельты» за десять минут до выхода в раздевалке смотрел игру с ЦСКА на телефоне. Был в курсе всего, следил за параллельными результатами — как «Краснодар» играл с «Динамо» и так далее. Главное, что удалось занять второе место. Осенью мы растеряли много очков и отпустили «Зенит». Слава богу, что попали в Лигу чемпионов.

— По кому в команде больше всего соскучились?

— По всем скучал, постоянно переписывался с братьями, Рифатом, Барой, Гилей. Сегодня уже неплохо пошутили. Думаю, ребята не против, что я вернулся. Хотя бы шутить кто-то будет.

— Уже общался с Николичем?

— Было два разговора. Первый, когда закончился чемпионат, на выходных по телефону. Второй — перед тренировкой. Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе.

— Раз ты забиваешь грандам, будем ждать от тебя голов в Лиге чемпионов.

— Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22485

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