Федор Смолов: "Постараемся во втором тайме воплотить подходы к воротам в гол"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в перерыве матча 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что у команды есть подходы к воротам, и во втором тайме нужно постараться воплотить их в голы.

– Большую часть времени приходится работать без мяча, однако подходы есть. Постараемся во втором тайме воплотить их в гол.

Не для кого не секрет, что "Краснодар" хорошо играет в мелкий и средний пас. Этому можно противопоставить игру в контратаку и быстрый выход из обороны.

Как играется против Мартыновича? Не хочу говорить о личных моментах. Мартыновича давно знаю. Интересно ему противостоять не на тренировке, а в официальном матче.