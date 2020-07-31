Федор Смолов: «Мячи в ворота «Реала» и «Барселоны» войдут в топ моих памятных голов»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлениями от выступлений за «Сельту» на правах аренды во второй половине сезона-2019/20.

— В Испании вы забивали «Реалу» и «Барселоне». Самые памятные голы в карьере?

— Конечно, голы грандам — отдельная история, — цитирует пресс-служба «Локомотива» Смолова. — Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.

— Что расскажете внукам про «Сельту»?

— В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.

Смолов выступал за «Сельту» с зимы 2020 года, на счету россиянина 2 гола в 14 матчах.