Федор Смолов: "Есть команда из Германии, куда готов уехать уже зимой"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" заявил, что может продолжить карьеру в Германии. Форвард добавил, что готов уехать уже в зимнее трансферное окно.
– Есть варианты в Англии – из конкретного "Стоук Сити", – сказал Смолов. – Надо думать. Есть еще одна команда, куда я готов уехать зимой. Это команда из Германии. Не буду ее называть. Рассчитываю уехать туда летом.
abs68
немчура ждет, собирай манатки
22:49 6 декабря
Андрей Палыч 1979
Уже наверное подписал в Оберхаузене
21:29 6 декабря
bond1951
да вали кто тебя держит недоигрок
19:48 6 декабря
CanagliaVova
в Германии - Эрцгебирге?
19:33 6 декабря
Валерий Милан-Монако
что и требовалось доказать( бегать за клубами середняками в Европе((
19:25 6 декабря