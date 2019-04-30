Полузащитник "Динамо" Федор Черных перед матчем 27-го тура чемпионата России против ЦСКА​ отметил, что команда рассчитывает набрать очки. В прошлом сезоне бело-голубые на выезде выиграли у красно-синих (2:1).

– Нас ждет очень важная игра против хорошей команды, – цитируют "Известия" Черных. – В прошлом сезоне нам удалось обыграть ЦСКА на выезде, хотим увезти очки и в этот раз. Я бы не сказал, что у армейцев есть какой-то спад. Они во всех матчах хорошо играют, просто в некоторых моментах им не везет.

ЦСКА – "Динамо": Чемпионат России, 27-й тур, 5 мая 2019, онлайн-трансляция – 16.30 (мск)