Федор Чалов признан лучшим игроком сезона-2018/19

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан болельщиками лучшим игроком сезона-2018/19, информирует пресс-служба РПЛ.
21-летний россиянин набрал 41 процента голосов на странице в сети "Вконтакте". За него проголосовало 44 710 человек.
В прошедшем сезоне Чалов забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.
💥 Фёдор Чалов — лучший игрок #РПЛ сезона 2018/19 по версии пользователей «ВКонтакте»!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 мая 2019 г.
⚽ Нападающий @pfc_cska набрал 41% голосов, за него проголосовало 44 710 человек.
📊 В прошедшем сезоне он забил 15 голов и отдал 7 голевых передач. #ИгрокСезона #ЦСКА #Чалов pic.twitter.com/Xb5HY5xt6x
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