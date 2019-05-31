12:10 | Футбол — РПЛ

Федор Чалов признан лучшим игроком сезона-2018/19

4
Обсудить

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан болельщиками лучшим игроком сезона-2018/19, информирует пресс-служба РПЛ.

21-летний россиянин набрал 41 процента голосов на странице в сети "Вконтакте". За него проголосовало 44 710 человек. 

В прошедшем сезоне Чалов забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.

 

4
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ