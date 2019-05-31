Федор Чалов признан лучшим игроком сезона-2018/19

💥 Фёдор Чалов — лучший игрок #РПЛ сезона 2018/19 по версии пользователей «ВКонтакте»!



⚽ Нападающий @pfc_cska набрал 41% голосов, за него проголосовало 44 710 человек.



📊 В прошедшем сезоне он забил 15 голов и отдал 7 голевых передач. #ИгрокСезона #ЦСКА #Чалов pic.twitter.com/Xb5HY5xt6x