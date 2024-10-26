Файзуллаев рассказал, что ему очень нравится играть с Пьяничем

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о навыках своего партнера по команде Миралема Пьянича.

«Пьянич — мастер. Он дает такие передачи, которые никто не ожидает, хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре. Мне очень удобно играть с ним. Он отлично бьет и исполняет стандарты. Если будем хорошо пользоваться стандартными положениями, то пусть продолжает их исполнять», — сказал Файзуллаев.

34-летний Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре в качестве свободного агента. На счету боснийца 5 матчей за клуб и 1 голевая передача.