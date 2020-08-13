Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА. Ранее сообщалось, что красно-синие предлагали за 20-летнего аргентинца 5 миллионов евро, однако аргентинская сторона сообщила, что хочет выручить от продажи игрока 10 миллионов.

— Некоторые клубы мной интересуются, это правда, президент клуба и мои представители сейчас ведут работу, — цитирует TyC Sports Веру. — Я стараюсь держаться спокойно и тренироваться. ЦСКА? Я — игрок на продажу, мы обсуждали это с клубом. Если придет предложение, которое удовлетворит руководство и лично меня, то мы его рассмотрим. ЦСКА — большой русский клуб, постоянно выступает в еврокубках и борется за чемпионство, так что это хороший вариант. Осталось выслушать все предложения и принять правильное для моей карьеры.

К тому же, в ЦСКА теперь выступает Адольфо Гайч. Мы с ним давно знакомы, много выступали вместе за сборную. Мы пообщались в Zoom, видели его в новой команде, он выглядел очень счастливым. Было бы здорово поиграть с ним вместе за одну команду.

Контракт Веры с «Архентинос Хуниорс» рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 хавбек принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.