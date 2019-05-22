Фарфан рассказал, в чем игровое различие между братьями Миранчуками

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, в чем различие между братьями Алексеем и Антоном Миранчуками. Он также выразил мнение, что оба игрока могли бы проявить себя в Испании.

– Из 24 забитых вами за "Локомотив" мячей Юрий Семин назвал гениальным второй гол "Зениту" в первом круге чемпионского сезона. Помните его?

– Еще бы! Не гениальный, но красивый гол. "Зениту" всегда очень тяжело забивать, тем более в гостях. Тогда я забил два мяча и отдал голевую передачу. Такое не забывается! Но это не самый красивый мой гол за "Локомотив".

– После этого гола вам с предложением из "Зенита" не звонили?

– Нет (смеется).

– Еще есть время. Какие ваши годы.

– Спасибо, спасибо. Я счастлив в "Локомотиве".

– Передачу вам тогда в Санкт-Петербурге сделал Алексей Миранчук. Вы их не путаете на поле с Антоном?

– Когда я только пришел в команду, честно скажу, путал – уж очень похожи друг на друга. Но со временем научился различать. Ведь на поле они разные.

– В чем их игровое различие?

– Антон – игрок, который максимально заточен на атаку и смело идет в обводку. Алексей очень хорош в завершении, в умении отдать голевой пас, у него очень хорошее видение поля, футбольный интеллект.

– В каком европейском чемпионате они могли бы проявить себя лучше всего?

– Скорее, в Испании, где преобладает техничный футбол.

– Их нужно приглашать в команду только вместе?

– Мне кажется, что их невозможно разлучить – они неразделяемые (улыбается). Представляете, даже на сборах и в поездках Алексей с Антоном живут всегда в одном номере. (Александр Львов)

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