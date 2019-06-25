Фарфан отметил, что ему необходима операция после травмы

Нападающий сборной Перу и "Локомотива" Джефферсон Фарфан​ получил травму левого колена. Он высказал мнение, что ему необходима операция. Ранее сообщалось, что он пропустит остаток Кубка Америки.

- Мне очень грустно. Я знаю, что это часть футбола, но это большой удар, - цитирует перуанца El Comercio. - Я постараюсь как можно скорее сделать операцию. Я не помню, как это случилось. Помню только, что я получил удар, который вызвал мою травму. Желаю всего лучшего моим партнерам по команде. Уверен, что мы будем двигаться вперед после того, как пережили этот тяжелый момент.

Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A. Ее соперником в плей-офф станет Чили или Уругвай​.

34-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Локо" и забил девять мячей при пяти голевых передачах.

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