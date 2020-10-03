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Фанаты «Зенита» красиво встретили команду в Москве

14:39
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Фанаты «Зенита» в пятницу, 2 октября, встретили автобус с командой в Москве накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Болельщики стали у дороги, зажгли дымовые шашки, устроив тем самым бело-сине-голубой коридор для команды.

Игра двух лидеров РПЛ (по 20 очков) пройдет в субботу, 3 октября, в Москве.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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