Фанаты «Локомотива»: «Мы бойкотируем все матчи, на которых потребуется оформлять Fan ID»

Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением о намерении бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

«Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения игр любимого клуба», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале объединения фанатов московского клуба United South. — Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы бойкотируем все матчи, на которых потребуется оформлять Fan ID. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш клуб. Ведь пока закон не отменен, любой из вас может быть лишен возможности видеть любимую команду с трибуны.

В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на арене. Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестает посещать трибуны уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на стадионах. Пока нас не ограничат введением этого псевдодокумента».

Ранее фанатские объединения «Химок», «Торпедо», «Зенита», «Динамо», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.