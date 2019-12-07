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Фанаты ЦСКА покинули трибуны стадиона «Краснодара». Они оставили баннер «Фанат не преступник»

17:44
Фанаты ЦСКА на трибуне стадиона «Краснодар» в первом тайме. Фото Telegram ЦВБП Медиа Фанаты ЦСКА сняли все баннеры, кроме «Фанат не преступник» и ушли с сектора после первого тайма. Фото Telegram ЦВБП Медиа
Фанаты ЦСКА на трибуне стадиона «Краснодар» в первом тайме. Фото Telegram ЦВБП Медиа
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Фанаты ЦСКА поддержали акцию протеста болельщиков и покинули стадион по ходу матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара». В перерыве встречи они сняли все баннеры, кроме того, на котором написано «Фанат не преступник», и покинули сектор.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.

Краснодар — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр // «Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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