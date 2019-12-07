Фанаты ЦСКА покинули трибуны стадиона «Краснодара». Они оставили баннер «Фанат не преступник»

Фанаты ЦСКА поддержали акцию протеста болельщиков и покинули стадион по ходу матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара». В перерыве встречи они сняли все баннеры, кроме того, на котором написано «Фанат не преступник», и покинули сектор.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр // «Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура