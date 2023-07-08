Фанаты ЦСКА опубликовали заявление о посещении матчей команды

Активные болельщики ЦСКА опубликовали заявление, в котором отказались от ранее принятого решения о бойкоте всех матчей армейцев из-за введения Fan ID.

«Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нем системы Fan ID и до полного отказа от нее в рамках конкретного соревнования.

Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте», — говорится в заявлении.

Теперь бойкот распространяется только на матчи, на которых работает Fan ID. В заявлении отмечается, что часть коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от раннего формата бойкота.

О том, что активные фанаты будут бойкотировать матчи из-за введения паспорта болельщика, было объявлено в июне 2022 года.