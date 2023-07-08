Фанаты ЦСКА опубликовали заявление о посещении матчей команды
Активные болельщики ЦСКА опубликовали заявление, в котором отказались от ранее принятого решения о бойкоте всех матчей армейцев из-за введения Fan ID.
«Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нем системы Fan ID и до полного отказа от нее в рамках конкретного соревнования.
Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте», — говорится в заявлении.
Теперь бойкот распространяется только на матчи, на которых работает Fan ID. В заявлении отмечается, что часть коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от раннего формата бойкота.
О том, что активные фанаты будут бойкотировать матчи из-за введения паспорта болельщика, было объявлено в июне 2022 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -