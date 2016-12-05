14:51 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фан-движение "Локомотива" не может идентифицировать избитых болельщиков

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В сети появилось видео, на котором два болельщика "Локомотива" сидят с окровавленными лицами на секторе фанатов "Терека" во время матча 17-го тура чемпионата России, который состоялся вчера и завершился в пользу железнодорожников (2:0). За комментариями "СЭ" обратился к представителю фан-движения красно-зеленых Ивану Крылову.

- Мне пока нечего сказать. Я, как и вы, видел этот ролик в сети. Слышал, что это болельщики "Локомотива", но являются ли они нашими фанатами или нет, я не знаю. Мы их никак не можем идентифицировать, что это за парни. Так что информации сейчас нет. Проводим работу, пытаемся выяснить, - сказал Крылов (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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