«Факел» — «Зенит»: гол Лусиано вывел петербургскую команду вперед

«Зенит» повел в счете в гостевом матче с «Факелом» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 19-й минуте забил Лусиано с навеса Густаво Мантуана.