«Факел» — «Урал»: видеообзор матча 5-го тура РПЛ

«Факел» сыграл вничью с «Уралом» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Факел» с тремя очками нанимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб еще ни разу не побеждал в текущем сезоне.

«Урал», который провел первый матч после ухода Игоря Шалимова с поста главного тренера, располагается на последней, 16-й строчке.