«Факел»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Факел» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Динамо». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.
«Факел»: расписание матчей на лето 2024
20 июля, суббота
РПЛ, 1-й тур. 20:00. «Динамо» — «Факел»
27 июля, суббота
РПЛ, 2-й тур. 20:00. «Факел» — «Акрон»
30 июля, вторник
Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21:00. «Зенит» — «Факел»
4 августа, воскресенье
РПЛ, 3-й тур. 18:00. «Факел» — «Краснодар»
11 августа, воскресенье
РПЛ, 4-й тур. 17:30. «Крылья Советов» — «Факел»
15 августа, четверг
Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 18:00. «Факел» — «Акрон»
18 августа, воскресенье
РПЛ, 5-й тур.17:30. «Факел» — «Спартак»
24 августа, суббота
РПЛ, 6-й тур. 17:30. «Факел» — «Оренбург»
27 августа, вторник
Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 19:30. «Факел» — «Рубин»
1 сентября, воскресенье
РПЛ, 7-й тур. 20:00. «Ростов» — «Факел»
«Факел» занял одиннадцатое место в чемпионате России в сезоне 2023/2024.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -