Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:00

«Факел»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Факела» в РПЛ и Кубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Факел».
Фото ФК «Факел»

«Факел» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Динамо». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.

«Факел»: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

РПЛ, 1-й тур. 20:00. «Динамо» — «Факел»

27 июля, суббота

РПЛ, 2-й тур. 20:00. «Факел» — «Акрон»

30 июля, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21:00. «Зенит» — «Факел»

4 августа, воскресенье

РПЛ, 3-й тур. 18:00. «Факел» — «Краснодар»

11 августа, воскресенье

РПЛ, 4-й тур. 17:30. «Крылья Советов» — «Факел»

15 августа, четверг

Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 18:00. «Факел» — «Акрон»

18 августа, воскресенье

РПЛ, 5-й тур.17:30. «Факел» — «Спартак»

24 августа, суббота

РПЛ, 6-й тур. 17:30. «Факел» — «Оренбург»

27 августа, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 19:30. «Факел» — «Рубин»

1 сентября, воскресенье

РПЛ, 7-й тур. 20:00. «Ростов» — «Факел»

«Факел» занял одиннадцатое место в чемпионате России в сезоне 2023/2024.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Эрдоган раскритиковал УЕФА из-за дисквалификации Демирала
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи опасную добавку в продукты
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Ахмат»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Metaratings: «Факел» интересуется защитником «Спартака» Масловым
Уникальный «орел» с непростой судьбой. ЦСКА подписал Койта
Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили задачу выиграть турнир»
Латышонок: «Хорошие эмоции, хорошие сборы»
«Крылья Советов»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрушин — о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»: «Если это топ-чемпионат и топ-клуб, то нет проблем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости