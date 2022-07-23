«Факел» продал более 12 тысяч абонементов

Фанаты «Факела» приобрели более 12 тысяч абонементов. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Вконтакте.

«12 051 — именно столько абонементов наш клуб реализовал за одну неделю продаж.

Мы воспринимаем это как поддержку клуба и еще одно доказательство того, что Воронеж — по-настоящему футбольный город. Спасибо каждому из вас. Увидимся на стадионе!" — говорится в сообщении.

Первый домашний матч «Факела» состоится 30 июля. Команда на своем поле сыграет с московским «Динамо» в рамках 3-го тура РПЛ. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.