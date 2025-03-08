«Факел» организовал для болельщиков «Зенита» экскурсию по Петровским местам Воронежа

Перед игрой 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» болельщики петербургского клуба посетили экскурсию по центру Воронежа, сообщает пресс-служба клуба-хозяина. Гостям города показали места, связанные с Императором Петром I — Петровский сквер, Адмиралтейскую площадь, Успенский храм, памятник святителю Митрофану.

Завершилась экскурсия посещением «Гото Предестинации» — это точная копия первого в истории линейного корабля Российского военно-морского флота, судно спустили на реку Воронеж в 1700 году. Петр I провел в Воронеже около 500 дней, первое адмиралтейство было построено именно здесь.