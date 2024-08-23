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Сегодня, 17:30

«Факел» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» сыграет с «Оренбургом» в матче 6-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ФК «Факел».
Фото ФК «Факел»

«Факел» примет «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Оренбург

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

Воронежцы замыкают турнирную таблицу российской премьер-лиги, набрав 1 очко в первых 5 турах. У оренбуржцев 1 победа, 2 ничьи и 2 проигрыша.

В первом круге чемпионата России сезона-2023/24 «Факел» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью (0:0). По итогам сезона «Факел» занял 11-е место в РПЛ, а «Оренбург» — 12-е.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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