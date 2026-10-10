«Факел» — «Локомотив»: нападающий Руденко сыграет на позиции левого защитника

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России. Игра состоится 10 октября на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало встречи в 15.15 по московскому времени.

23-летний вратарь хозяев Вячеслав Доровских дебютирует в РПЛ, нападающий гостей Александр Руденко сыграет на позиции левого защитника.

«Факел»: Доровских, Габараев, Клейтон, Журавлев, Тодорович, Багамаев, Сутормин, Ковалев, Якимов, Магомедов, Турищев.

Запасные: Фролкин, Обухов, Эль-Мхассани, Магкеев, Альшин, Нетфуллин, Гнапи, Пуси, Паткович, Кокшаров.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Монтес, Руденко, Титков, Бабкин, Годяев, Бакаев, Пиняев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Фассон, Ньямси, Джикия, Чевардин, Коваленко, Еремеев, Щетинин, Раков, Голубев, Мялковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Локомотив» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)

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