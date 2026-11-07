«Факел» — «Динамо»: за что удален динамовец Артур Гомес?

На 39-й и 43-й минутах матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» судья Матвей Заика практически без пауз самостоятельно вынес одно за другим два предупреждения Артуру Гомесу и удалил его. В обоих случаях причиной применения дисциплинарной санкции становилась грубая игра динамовца — по крайней мере так ее оценивал арбитр. Сначала бразилец ударил шипами «через» мяч Вячеслава Якимова, а затем тоже открытыми шипами воткнулся в ногу Бутте Магомедову.

Понятно, что динамовцы могут не согласиться с решениями 24-летнего судьи, который проводил только пятый матч в РПЛ в качестве арбитра, но основания так поступить у него были.