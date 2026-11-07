«Факел» — «Динамо»: Якимов сравнял счет

«Факел» сравнял счет в матче с «Динамо» в 14-м туре РПЛ — 1:1.

На 12-й минуте Вячеслав Якимов забил гол после контратаки хозяев.

Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Факел» — «Динамо» можно в футбольном матч-центре «СЭ».