«Факел» — «Динамо»: команды обменялись голами в первом тайме

«Факел» и «Динамо» обменялись голами в первом тайме матча 14-го тура РПЛ — 1:1.

В начале матча Даниил Фомин вывел бело-голубых вперед. На 12-й минуте Вячеслав Якимов сравнял счет.

На 43-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален нападающий бело-голубых Артур Гомес.

Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Факел» — «Динамо» можно в футбольном матч-центре «СЭ».