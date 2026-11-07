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Факел — Динамо: Дарко Тодорович удален в матче 14 тура чемпионата России 7 ноября 2026

«Факел» — «Динамо»: Тодорович удален, команды играют в равных составах

Сергей Филин

«Факел» и «Динамо» будут доигрывать матч 14-го тура РПЛ в усеченных составах.

На 72-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален защитник «Факела» Дарко Тодорович. В конце первого тайма был удален форвард «Динамо» Артур Гомес.

Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Факел» — «Динамо» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Константин Тюкавин, игрок &laquo;Динамо&raquo;.«Факел» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:2
Динамо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 10
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Зенит

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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

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 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
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