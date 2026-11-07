«Факел» — «Динамо»: Гомес удален в конце первого тайма

«Динамо» осталось в меньшинстве в конце первого тайма в матче с «Факелом» в 14-м туре РПЛ — 1:1.

На 43-й минуте нападающий бело-голубых Артур Гомес получил вторую желтую карточку за наступ на ногу соперника и был удален. Ранее он получил «горчичник» за грубую игру на 39-й минуте.

Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Факел» — «Динамо» можно в футбольном матч-центре «СЭ».