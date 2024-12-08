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«Факел» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Факел» и ЦСКА встретятся в 18-м туре РПЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 декабря, на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру РПЛ покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка — в 16.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события и результат игры «Факел» — ЦСКА изучайте также в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
ЦСКА

В предыдущем туре «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0), а ЦСКА — с «Рубином» (2:2). Встреча соперников в Москве в первом круге прошла 26 октября и завершилась вничью (0:0).

КХЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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