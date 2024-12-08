«Факел» и ЦСКА встретятся в 18-м туре РПЛ 8 декабря

Матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 декабря, на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру РПЛ покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка — в 16.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события и результат игры «Факел» — ЦСКА изучайте также в нашем матч-центре.

В предыдущем туре «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0), а ЦСКА — с «Рубином» (2:2). Встреча соперников в Москве в первом круге прошла 26 октября и завершилась вничью (0:0).