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Сегодня, 08:30

Макгиди — о взаимоотношениях с Карпиным: «Написал ему, но он не ответил»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» заявил, что экс-тренер красно-белых Валерий Карпин не ответил на его сообщение.

— Дело в том, что после отъезда из России я давал пару интервью, говоря о некоторых вещах в шутливой манере. Возможно, при переводе на русский какие-то слова могли быть не так донесены: якобы я имел в виду что-то плохое. Не знаю, прав я или же ошибаюсь, но я написал Карпину — хотел пообщаться, ведь у нас не было каких-то конфликтов. Но он не ответил, — сказал Макгиди «СЭ».

Макгиди также рассказал, почему хотел пообщаться с Карпиным.

— Паршивлюк прислал мне номер. Я уточнил, точно ли это рабочий телефон, Сергей сказал, что номер верный. В любом случае я написал, чтобы узнать, как у него дела, все ли в порядке. Надеялся, что сможем пообщаться. Когда ты становишься старше, к тебе приходит осознание, что было бы хорошо вновь поговорить со старыми знакомыми. Ведь в течение профессиональной карьеры ты сконцентрирован только на футболе, — добавил Макгиди.

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С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Валерий Карпин
Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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