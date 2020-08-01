Евсеев рассказал, кто из футболистов «Уфы» переболел коронавирусом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто из его футболистов переболел коронавирусом.

— Меня эти разговоры не смущают. А что было? Если бы у нас появились больные, то мы бы сказали, — сказал Евсеев в интервью программе «Инсайдеры». — У нас было все нормально. Мы тренировались в малых группах или индивидуально. Какие вопросы? Если у кого-то были подозрения, то он шел и отдыхал две недели.

У всех были переболевшие. Кто у нас заболел? Фольмер, Пуцко, Сысуев.