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Евсеев рассказал, кто из футболистов «Уфы» переболел коронавирусом

22:10
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто из его футболистов переболел коронавирусом.

— Меня эти разговоры не смущают. А что было? Если бы у нас появились больные, то мы бы сказали, — сказал Евсеев в интервью программе «Инсайдеры». — У нас было все нормально. Мы тренировались в малых группах или индивидуально. Какие вопросы? Если у кого-то были подозрения, то он шел и отдыхал две недели.

У всех были переболевшие. Кто у нас заболел? Фольмер, Пуцко, Сысуев.

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