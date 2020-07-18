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Евсеев поздравил Газизова с днем рождения и пожелал удачи в «Спартаке»

11:47
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения бывшего генерального директора клуба из Башкортостана, Шамиля Газизова, который ранее получил аналогичную должность в «Спартаке».

— Поздравляю Шамиля Камиловича с днем рождения! Прежде всего хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их. Прежде всего хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и конечно же любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей. Радуюсь и буду радоваться вашим успехам. Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх.

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