Евсеев поздравил Газизова с днем рождения и пожелал удачи в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения бывшего генерального директора клуба из Башкортостана, Шамиля Газизова, который ранее получил аналогичную должность в «Спартаке».

— Поздравляю Шамиля Камиловича с днем рождения! Прежде всего хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их. Прежде всего хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и конечно же любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей. Радуюсь и буду радоваться вашим успехам. Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх.